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Королева Матильда продемонстрировала элегантный осенний образ от любимого бренда
На этот раз наряд Её Величества стал удачным примером того, как носить осеннюю классику, добавляя ей немного цвета и настроения.
29 октября королева Бельгии Матильда посетила выставку «Импрессионизм: бельгийская история», которая прошла в музее La Boverie в городе Льеж. Для культурного мероприятия она выбрала сдержанный и в то же время интересный наряд от бельгийского бренда Natan — марки, которую она выбирает очень часто.
Основой образа стала серая юбка длины миди, которую королева дополнила желтой блузкой. Сверху она накинула укороченное пальто в тон блузке. Сочетание серого и желтого оказалось особенно удачным, ведь спокойный серый придал образу сдержанности, а теплый желтый — яркости и свежести.
Матильда в очередной раз доказала, что для элегантного образа не нужны сложные сочетания или излишнее количество деталей, поскольку дополнила ансамбль лишь небольшим клатчем, туфлями на каблуках и украшениями: большими серьгами и комплектом из часов и браслета, который она носит почти всегда.