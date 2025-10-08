Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Королева Летиция и король Филипп VI прибыли с официальным визитом в Брюссель. Встреча состоялась в Королевском дворце Брюсселя.

Причиной поездки стало открытие Europalia, престижного культурного фестиваля, гостем которого в этом году является Испания. Но перед официальной церемонией бельгийские монархи решили провести для гостей частную экскурсию по некоторым сокровищам исторического наследия дворца.

(листайте фото вправо)

Реклама

Королева Летиция выбрала для выхода платье Giorgio Armani с плиссированным подолом и цветочным принтом, дополнив лук клатчем Magrit и красными туфлями-слингбэками от Magrit. У Летиции в ушах были серьги-висюльки Dime Que Me Quieres с несколькими камнями, а на пальце любимое кольцо Coreterno. Королева сделала выразительный макияж и новую прическу. Ее супруг король Филипп VI надел темно-серый костюм в полоску, белую рубашку и галстук в мелкий принт.

Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Бельгийская королева Матильда была в красном платье-пальто с поясом от Dior, к которому подобрала туфли и сумку тоже от этого Модного дома. Ее Величество сделала макияж и надела серьги-подвески из жемчуга. Ее муж король Филипп темно-синий классический костюм, который носил с белой рубашкой и галстуком в принт.