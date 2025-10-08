ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда в красном, а Летиция — в платье-плиссе: Их Величества встретились в Брюсселе

Король Бельгии Филипп и королева Матильда приветствовали во дворце испанского монарха и его супругу.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция

Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI прибыли с официальным визитом в Брюссель. Встреча состоялась в Королевском дворце Брюсселя.

Причиной поездки стало открытие Europalia, престижного культурного фестиваля, гостем которого в этом году является Испания. Но перед официальной церемонией бельгийские монархи решили провести для гостей частную экскурсию по некоторым сокровищам исторического наследия дворца.

(листайте фото вправо)

Королева Летиция выбрала для выхода платье Giorgio Armani с плиссированным подолом и цветочным принтом, дополнив лук клатчем Magrit и красными туфлями-слингбэками от Magrit. У Летиции в ушах были серьги-висюльки Dime Que Me Quieres с несколькими камнями, а на пальце любимое кольцо Coreterno. Королева сделала выразительный макияж и новую прическу. Ее супруг король Филипп VI надел темно-серый костюм в полоску, белую рубашку и галстук в мелкий принт.

Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Королева Матильда, король Филипп VI, король Филипп и королева Летиция / © Getty Images

Бельгийская королева Матильда была в красном платье-пальто с поясом от Dior, к которому подобрала туфли и сумку тоже от этого Модного дома. Ее Величество сделала макияж и надела серьги-подвески из жемчуга. Ее муж король Филипп темно-синий классический костюм, который носил с белой рубашкой и галстуком в принт.

Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie