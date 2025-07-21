Королева Матильда в алом платье, а ее дочери в зеленых: бельгийская королевская семья посетила мессу

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

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Праздник отмечается в Бельгии ежегодно начиная с 1890 года. Сегодня король Филипп, королева Матильда и их дети посетили по этому случаю мессу в соборе Святых Михаила и Гудулы.

Королева Матильда облачилась в этот день в красное платье миди с открытыми плечами, сочетая его с головным убором, замшевыми туфлями-лодочками на каблуках, маленьким клатчем и молочно-бежевыми перчатками из кожи. Она надела бриллиантовые серьги-клипсы, сделала новую прическу и легкий макияж.

Королевская семья Бельгии / © Getty Images

Старшая дочь королевской — принцесса Елизавета — была в светло-салатовом платье-миди и обута в золотые босоножки на каблуках, а ее младшая сестра принцесса Элеонора — носила темно-зеленое платье с V-образным вырезом на декольте и распустила волосы, уложив их локонами.

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Сыновья Матильды и короля Филиппа были в классических костюмах, а сам монарх надел военную форму.

Королевская семья Бельгии / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, где принцесса Елизавета проходила свою летнюю практику.