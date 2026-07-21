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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда в белоснежном комбинезоне с кейпом сходила с королем Филиппом на концерт

Королевская чета Бельгии посетила праздничный концерт в преддверии Дня независимости страны.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп прибыли вчера на концерт, который проходил в концертном зале NOVUM в Брюсселе. Ее Величество облачилась в белый комбинезон с кейп-накидкой и прозрачными рукавами, была обута в белые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленькую сумку на короткой ручке и букет красивых цветов.

Матильда сделала вечернюю укладку и макияж с яркими акцентами на глаза и губы, дополнив аутфит жемчужными серьгами-висюльками. Король Филипп был одет в темно-синий полосатый костюм, рубашку и пестрый галстук.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

День независимости Бельгии ежегодно отмечается 21 июля. Эта дата посвящена историческому событию 1831 года, когда Леопольд I принял присягу в качестве первого короля Бельгии, что ознаменовало официальное образование независимого королевства после отделения от Нидерландов.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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