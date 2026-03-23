Королева Матильда в черном костюме и жемчужных украшениях посетила с королем Филиппом памятное мероприятие

Король Филипп и королева Матильда посетили памятное мероприятие в Брюсселе.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Их королевские Величества посетили церемонию в Европейском квартале в воскресенье, посвященную 10-й годовщине терактов 2016 года в Брюсселе. В результате терактов 2016 года, совершенных смертниками в аэропорту Брюсселя и на станции метро Маальбек, погибли 32 человека, еще 300 получили ранения.

Королева Матильда облачилась в этот памятный день в черный двубортный жакет и юбку длины чуть ниже колен, дополнив наряд черными полупрозрачными колготами и туфлями-лодочками из замши. Матильда держала в руках миниатюрный клатч тоже черного цвета, а образ Ее Величества дополняли жемчужные серьги-висюльки и черный ободок на голове.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп надел черное пальто и классический костюм, дополнив образ рубашкой и галстуком.

«Король и королева принимают участие в мемориальных церемониях в аэропорту Брюсселя, на станции метро Маальбек и у памятника жертвам терроризма. Сегодня они встречаются с выжившими, родственниками и сотрудниками экстренных служб, первыми прибывшими на место происшествия.

Мы никогда не забудем тех, кто был неожиданно отнят у нас в тот день, и тех, кто до сих пор ощущает последствия этих событий», — гласит подпись под серией фотографий в Instagram королевской четы.

