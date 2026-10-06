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Королева Матильда в эффектном платье с бантом посетила прием для спортсменов во дворце
Король и королева Бельгии прибыли в Королевский дворец Лакен в Брюсселе.
Там сегодня состоялась встреча с бельгийскими спортсменами, отличившимися за последние два года.
53-летняя королева Матильда выбрала для этого приема эффектное красное платье длины миди с бантом на груди и рукавами три четверти, в тон которому подобрала серьги-висюльки такого же цвета, в руках держала маленькую бежевую сумку на короткой ручке и ей в тон подобрала бежевые туфли-лодочки на каблуках.
Король Филипп надел темно-синий костюм, который отлично гармонировал с белой рубашкой и пестрым галстуком.
Напомним, недавно королева Матильда и король Филипп посещали город Льеж, где побывали в некоммерческой организации Le Bercail — центра стационарного и амбулаторного обслуживания взрослых с нарушениями интеллектуального развития. Там Ее Величество появилась в интересном пестром платье.