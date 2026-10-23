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Королева Матильда в эффектном платье с крупными цветами очаровала на церемонии приветствия президентской четы Вьетнама
После визита в Данию президентская чета Вьетнама отправилась в Бельгию с официальным визитом.
Король Филипп и королева Матильда приветствовали президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супругу Нго Фыонг Ли в замке Лакен в Брюсселе.
На торжественной церемонии приветствия королева Матильда появилась в изумрудном платье длины миди с длинными рукавами и принтом крупным цветов калл. Наряд Матильда сочетала с туфлями в тон и миниатюрным плоским клатчем, на запястье носила несколько золотых браслетов и часы, а в ушах серьги с камнями. Ее Величество сделала классическую прическу и выразительный дневной макияж и сияла на фотографии рядом со своим мужем королем Филиппом, приветствуя высокопоставленных гостей.
Король Бельгии выбрал для выхода темно-синий классический костюм, который сочетал с рубашкой и пестрым галстуком в коричневых оттенках.
А вот первая леди Вьетнама была одета в насыщенное желто-горчичное платье с градиентом и цветочными мотивами, дополнив наряд сумкой и туфлями в кофейных оттенках. Волосы она собрала в низкий элегантный пучок и сделала макияж.
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На прошлой неделе королева Дании Мэри и король Фредерик X приветсвовали президентскую чету Вьетнама во дворце.