Королева Матильда в элегантном пальто продемонстрировала навыки стрельбы из лука

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Королевская чета Бельгии познакомилась с традиционной казахской кочевой культурой во время культурного мероприятия в рамках своего государственного визита в Казахстан в городе Алматы.

Во время этого культурного мероприятия Ее Величество королева, одета в красивое пальто из трех цветов с вышивкой и обута в туфли-лодочки на каблуках даже постреляла из лука. Фотографы как раз запечатлели ее в этот момент.

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Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Матильда была сосредоточена на своей задаче, а ее муж король Филипп, стоял рядом и наблюдал, как она справиться со стрельбой.

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В рамках этой поездки бельгийская королева продемонстрировала несколько элегантных образов, в том числе и юбочный костюм цвета пудры, а также яркое кейп-пальто красного цвета, которое выбрала для вечернего приема.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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