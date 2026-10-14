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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Матильда в элегантном пальто продемонстрировала навыки стрельбы из лука

Королева Матильда и Бельгийская и король Филипп провели несколько насыщенных дней в официальной поездке в Казахстан.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королевская чета Бельгии познакомилась с традиционной казахской кочевой культурой во время культурного мероприятия в рамках своего государственного визита в Казахстан в городе Алматы.

Во время этого культурного мероприятия Ее Величество королева, одета в красивое пальто из трех цветов с вышивкой и обута в туфли-лодочки на каблуках даже постреляла из лука. Фотографы как раз запечатлели ее в этот момент.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Матильда была сосредоточена на своей задаче, а ее муж король Филипп, стоял рядом и наблюдал, как она справиться со стрельбой.

В рамках этой поездки бельгийская королева продемонстрировала несколько элегантных образов, в том числе и юбочный костюм цвета пудры, а также яркое кейп-пальто красного цвета, которое выбрала для вечернего приема.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Комментарии
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