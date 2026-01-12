Королева Матильда в элегантном синем пальто посетила с мужем королем Филиппом мессу

Королева Матильда и корль Филипп / © Getty Images

Их Величества присутствовали на торжественной мессе в честь 800-летия собора Святых Михаила и Гудулы, состоявшейся 11 января в Брюсселе.

Королева надела синее пальто Meer Couture с поясом на талии, которое уже носила ранее, бархатный ободок на голову, украшенный цветком от Fabienne Delvigne Official и обула туфли-лодочки Jimmy Choo, была в перчатках и в руках держала маленькую сумку от Dior. Королева сделала лаконичную прическу, легкий макияж и надела серьги-висюльки из жемчуга.

Король Филипп был одет в черное пальто, белую рубашку, галстук в принт и синие брюки. Супругов запечатлели, когда они выходили из собора.

Ранее королева Матильда уже появлялась на публике в этом году, когда вместе с королем они устроили аудиенцию для глав дипломатических миссий в Бельгийском королевском дворце в Брюсселе. Тогда Ее Величество выбрала для выхода нежно-розовый аутфит.