Королева Матильда в красивом пальто отправилась с мужем-королем в Норвегию

Королева Матильда и король Филипп позировали для фотографии в первый день официального визита в Норвегию. Ее Величество появилась на борту лайнера в элегантном пальто с поясом на талии, сделала стильную укладку и надела серьги-висюльки. Ее супруг король Филипп был одет в военную форму.

Нас ожидает несколько публичных мероприятий в которых примет участие королевская чета Бельгии и наследный принц Норвегии Хокон. Ранее, напомним, сообщалось, что его жена принцесса Метте-Марит не сможет присоединиться к нему в этот раз так как испытывает ухудшение состояния здоровья.