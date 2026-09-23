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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда в красивой юбке и с любимой сумкой запечатлена в отеле в Нью-Йорке

Королева Бельгии Матильда находится сейчас с рабочим визитом в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество была запечатлена на выходе из отеля, направляясь на свои первые встречи в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Королева была одета в белую рубашку и бело-красную юбку миди с аппликацией в виде бантов, обута она была в кожаные туфли-лодочки на шпильках, а в руках держала любимую сумку Lady Dior оттенка бордо, которую во время выпускного в Гарварде носила дочь королевы — принцесса Елизавета.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда выглядела очень элегантно в этот день, а образ ее дополняла укладка, серьги-висюльки из жемчуга и легкий дневной макияж.

Также во время этой поездки Матильда демонстрировала образ в зеленом костюме от Safiyaa, состоявший из топа и брюк-клеш, а также обула туфли-лодочки Giorgio Armani из плиссированной кожи.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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