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Королева Матильда в красивой юбке и с любимой сумкой запечатлена в отеле в Нью-Йорке
Королева Бельгии Матильда находится сейчас с рабочим визитом в Нью-Йорке.
Ее Величество была запечатлена на выходе из отеля, направляясь на свои первые встречи в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Королева была одета в белую рубашку и бело-красную юбку миди с аппликацией в виде бантов, обута она была в кожаные туфли-лодочки на шпильках, а в руках держала любимую сумку Lady Dior оттенка бордо, которую во время выпускного в Гарварде носила дочь королевы — принцесса Елизавета.
Королева Матильда выглядела очень элегантно в этот день, а образ ее дополняла укладка, серьги-висюльки из жемчуга и легкий дневной макияж.
Также во время этой поездки Матильда демонстрировала образ в зеленом костюме от Safiyaa, состоявший из топа и брюк-клеш, а также обула туфли-лодочки Giorgio Armani из плиссированной кожи.