Королева Матильда в красном, а первая леди Литвы - в бело-пудровом: дамы встретились в музее

Королевская чета Бельгии прибыла с визитом в Литовскую республику.
Король Филипп и королева Матильда посетили Музей наследия церкви Святого Михаила в присутствии Его Превосходительства Гитанаса Науседы, президента Литовской Республики и первой леди госпожи Дианы Науседене.
Сегодня 49-летняя королева Матильда выглядела очень ярко и была одета в красное платье с бантом на шее и тонким поясом на талии и короткое теплое пальто. Обута королева была в темно-красные остроносые туфли на каблуках, а в руках держала красный клатч и перчатки из кожи, а на голове у нее был красный ободок.
Из украшений Ее Величество надела серьги с камнями, помолвочное кольцо с сапфиром, золотой браслет и часы. Король Филипп надел черное пальто, белую рубашку и тыквенный галстук.
Первая леди Литвы госпожа Диана Науседене была в белом костюме, пальто пудрового оттенка без воротника и светлых туфлях-лодочках, к которым подобрала клатч и украшение на шее. В ушах первой леди сверкало лаконичные серьги-пусеты, макияж был в естественных оттенках, а волосы красиво уложены.
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