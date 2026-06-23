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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда в кремовом костюме, а императрица Масако - в белом: дамы встретились во дворце Лакен

Как и во время своего визита в Нидерланды, император и императрица Японии прибыли в Бельгию на несколько дней раньше.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп, императрица масако, император Нарухито, королева Матильда

Король Филипп, императрица масако, император Нарухито, королева Матильда / © Getty Images

Они приземлились в прошлую субботу, где в аэропорту их встретила принцесса Елизавета, которая дебютировала на дипломатическом мероприятии такого уровня в качестве наследной принцессы.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Елизавета / © Getty Images

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Елизавета / © Getty Images

Затем японские монархи отправились в замок Сьерньон, где впервые сфотографировались с королем Филиппом и королевой Матильдой и их четырьмя детьми. Этот семейный портрет, теперь уже без присутствия детей бельгийских монархов, повторили после их переезда во дворец Лакен.

Король Филипп, императрица масако, император Нарухито, королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп, императрица масако, император Нарухито, королева Матильда / © Getty Images

Для этого мероприятия королева Бельгии Матильда выбрала элегантный ансамбль цвета слоновой кости от любимого бренда Natan, состоящий из жакета с длинными рукавами и соответствующей юбки миди, дополненный туфлями-лодочками Dior телесного цвета и сумочкой в ​​тон тоже от Dior — одной из ее любимых.

А императрица Масако предпочла безупречный белый образ. Ее выбор пал на приталенный жакет с тонкими фактурными деталями и соответствующую юбку миди. Белые туфли-лодочки и классический жемчужный ожерелье завершили этот ансамбль.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
75
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