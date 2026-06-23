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Королева Матильда в кремовом костюме, а императрица Масако - в белом: дамы встретились во дворце Лакен
Как и во время своего визита в Нидерланды, император и императрица Японии прибыли в Бельгию на несколько дней раньше.
Они приземлились в прошлую субботу, где в аэропорту их встретила принцесса Елизавета, которая дебютировала на дипломатическом мероприятии такого уровня в качестве наследной принцессы.
Затем японские монархи отправились в замок Сьерньон, где впервые сфотографировались с королем Филиппом и королевой Матильдой и их четырьмя детьми. Этот семейный портрет, теперь уже без присутствия детей бельгийских монархов, повторили после их переезда во дворец Лакен.
Для этого мероприятия королева Бельгии Матильда выбрала элегантный ансамбль цвета слоновой кости от любимого бренда Natan, состоящий из жакета с длинными рукавами и соответствующей юбки миди, дополненный туфлями-лодочками Dior телесного цвета и сумочкой в тон тоже от Dior — одной из ее любимых.
А императрица Масако предпочла безупречный белый образ. Ее выбор пал на приталенный жакет с тонкими фактурными деталями и соответствующую юбку миди. Белые туфли-лодочки и классический жемчужный ожерелье завершили этот ансамбль.