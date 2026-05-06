Общество
128
1 мин

Королева Матильда в кремовом костюме и лаковых туфлях совершила рабочий визит с мужем-королем

Королева Матильда и король Филипп совершили поездку в провинцию Фламандский Брабант.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Их Величества были запечатлены фотографами во время посещения академии VUB STEAM в Пайоттегеме в рамках этой поездки в провинцию.

Королева Матильда надела в этот день кремовый юбочный костюм, который состоял из жакета с поясом и карманами и юбки миди, также она подобрала к образу соответствующего оттенка лаковые туфли на каблуках и такой же миниатюрный клатч.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Макияж на лице королевы был минималистичным, а из украшений она выбрала крупные золотые серьги-висюльки, несколько золотых браслетов и часы на запястье, а также свое помолвочное кольцо с сапфиром, а прическа была классической. Король Филипп надел светлый бежевый плащ, под которым был костюм, рубашка и галстук.

Днем ранее королева Матильда посещала выставку в Брюгге в зеленом платье от любимого бренда Natan Couture.

Королева Матильда на выставке / © Getty Images

Королева Матильда на выставке / © Getty Images

