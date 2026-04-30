Королева Матильда в молочно-белом аутфите любимого бренда приехала на церемонию
Королева Матильда выбрала светлый образ для посещения светской церемонии в Брюсселе.
Ее Величество присутствовала на 27-й церемонии вручения премии «Womed Award» лучшей женщине-предпринимателю, прошедшей в Брюсселе.
Для выхода в свет супруга короля Филиппа выбрала наряд от любимого бренда Natan Couture, состоящий из кремовой блузки и брюк, расшитых пайетками. Волосы Матильда собрала в прическу, надела золотые серьги с бриллиантами и свое сапфировое кольцо на палец, а также любимый золотой браслет и часы на запястье.
Читая речь королева надела очки для чтения, как это часто делает королева Камилла, которая, кстати, вчера посетила Национальную библиотеку в Нью-Йорке, где также выступила с речью.