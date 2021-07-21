Королева Матильда в нежном образе, а наследница трона принцесса Елизавета - в алом платье: бельгийские монархи на мессе

Королева Матильда в нежном образе, а наследница трона принцесса Елизавета - в алом платье: бельгийские монархи на мессе

Бельгийская королевская семья сегодня присутствовала на мессе в честь Национального дня Бельгии.

Королева Матильда, король Филипп и четверо их детей: принцесса Елизавета, принц Габриэль, принцесса Элеонора и принц Эммануэль - были запечатлены фотографами на выходе из Национального собора после проведения мессы.

48-летняя Матильда была в этот день одета в легкое светлое платье с флористическим принтом и с кейп-накидкой. К наряду королева-консорт подобрала зеленый клатч, а также обула светлые туфли на каблуках. Волосы уложила в красивую прическу и надела ободок. Завершали ее образ серьги с канем каплевидной формы и легкий макияж на лице.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

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Старшая дочь королевской пары и главная наследница трона – принцесса Елизавета – надела яркое красное платье и босоножки на завязках. Ноги принцессы были все в синяках, но оно и неудивительно, ведь Елизавета недавно находилась в военном лагере на тактических тренировках, где проходит обучение. К своему аутфиту она подобрала шляпу, интересные серьги золотого цвета и красный клатч.

Отметим, Национальный день Бельгии, также известный под названием Национальный бельгийский фестиваль, — один из 12 национальных праздников Бельгии, который отмечается ежегодно 21 июля, начиная с 1890 года.

Королева Матильда, король Филипп и принцесса Елизавета / Getty Images

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Королева Матильда и король Филипп (15 фото)

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