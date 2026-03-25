Королева Матильда в нежно-желтом пальто с кейпом приехала на мероприятие в Осло
Королева Матильда посетила Центр Нобелевской премии мира во время государственного визита в Норвегию.
Вместе с мужем королем Филиппом королева прибыла в Осло, где вчера королевская семья Норвегии устроила для них торжественный прием.
Ее Величество появилась на банкете в золотом кружевном платье с небольшим шлейфом и открытыми плечами от Armani Prive, которое носила с тиарой и серьгами с бриллиантами и бахромой и выглядела очень эффектно.
А сегодня королева Матильда появилась на мероприятии в нежно-желтом платье и пальто с кейпом, была с ободком на шее, в высоких перчатках и крупных золотых серьгах, а в руках держала клатч. Образ у Матильды получился очень элегантным и нежным.