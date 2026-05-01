Королева Матильда в оранжевом платье и бриллиантовой тиаре блистала с мужем королем Филиппом на банкете
Королевская чета Бельгии посетила вчера празднование 80-летия короля Швеции Карла XVI Густава.
Королева Матильда появилась на торжестве в оранжевом платье с V-образным декольте и кружевной отделкой от Armani Privé, дополнив образ бриллиантовым колье на шее от Graff, на голове у нее была тиара в виде лаврового венка и серьги с желтыми бриллиантами.
Матильда сделала вечернюю прическу, макияж и в руках держала маленький серебристый клатч. Король Филипп был в военной форме и в орденах.
Король и королева стали гостями праздничных мероприятий, прошедших вчера в Швеции в честь 80-летнего юбилея монарха. Король Карл Густав и королева Сильвия вечером приветствовали гостей на банкете.