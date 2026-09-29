Королева Матильда в пестром платье и в замшевых туфлях приехала в город Льеж

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

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Их Величества король Филипп и королева Матильда прибыли сегодня город Льеж, где побывали в некоммерческой организации Le Bercail — центра стационарного и амбулаторного обслуживания взрослых с нарушениями интеллектуального развития.

Королева Матильда надела в рамках этой поездки пестрое платье в теплых красных оттенках, дополнив его золотистыми серьгами крупной формы, а также туфлями-лодочками на каблуках из замши. В руках у Матильды был красный кожаный клатч, на запястьях несколько браслетов и золотое обручальное кольцо на пальце. Также она сделала светлый маникюр.

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Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Макияж на лице у Матильды был легкий и почти незаметный, а прическа ее любимая классическая, с которой Ее Величество ходит почти всегда.

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Король Филипп был одет в темно-синий костюм, который дополнил белой рубашкой и коричневым галстуком в принт.

Напомним, в не менее ярких образах королева Матильда появлялась на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что проходила ранее на прошлой неделе.

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