Королева Матильда в роскошном бархатном платье Dior посетила с королем Филиппом музей
Король и королева Бельгии ответили взаимностью на норвежское гостеприимство, устроив прием в Национальном музее в Осло.
Король Филипп и королева Матильда выразили свою благодарность за гостеприимство норвежской королевской семьи на приеме в Национальном музее в Осло. Бельгийские монархи провели несколько часов с королем Харальдом V и королевой Соней и наследным принцем Хоконом, который присутствовал без наследной принцессы Метте-Марит.
Если в среду утром королева Матильда блистала в элегантном ансамбле нежно-желтого цвета от Natan, то для вечера в Национальном художественном музее снова предпочла высокую моду, выбрав творение от Дома Dior.
На ней было вечернее платье из бархата темно-синего цвета с высокой горловиной и поясом, украшенное вышивкой из пайеток и кристаллов того же оттенка, создавая мерцающий градиентный эффект к лифу.
Матильда впервые продемонстрировала это платье Dior в Париже, а именно в Елисейском дворце, во время своего государственного визита во Францию в октябре 2024 года. Теперь, полтора года спустя, она снова надела его на прием в Осло.
Образ свой королева дополнила маленькой синей сумкой, серьгами в стиле ар-деко с бриллиантами и сапфирами, вечерним макияжем и пышной укладкой. Король Филипп выбрал элегантный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.