Королева Матильда в роскошном платье любимого бренда принцессы Кейт вышла в светское общество

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда, как почетный президент престижного фонда и признанная любительница музыки, с большим удовольствием посетила это торжественное мероприятие в Брюсселе. Она появилась на мероприятии в эффектном темно-синем платье, украшенном стразами, от любимого бренда принцессы Уэльской - Jenny Packham.

Наряд отличается эффектным вырезом-лодочкой и уникальными рукавами-кейпами во французском стиле, которые отходят от самого лифа. Однако бесспорной изюминкой является замысловатая вышивка золотыми и серебряными стразами и кристаллами, украшающими лиф и манжеты, создающая эффект, напоминающий болеро или короткий кейп.

Матильда дополнила свой гала-образ миниатюрной сумкой от Christian Dior. А в качестве обуви выбрала элегантные туфли на шпильках, обитые темно-синим шелком, идеально сочетающиеся с платьем. В качестве завершающего штриха она взяла стильный структурированный клатч от того же бренда.

Волосы королева уложила в объемную прическу, которая открывала шею и позволяла в полной мере оценить сверкающие бриллиантовые серьги-подвески и ее макияж. В руках у Матильды был букет красивых цветов.

Король Филипп был одет в темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и синий галстук, а его наряд отлично гармонировал с нарядом супруги.

