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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Матильда в розовом платье с бантом появилась на торжественной церемонии в Брюсселе

Новый образ Её Величества стал примером того, как с помощью удачно подобранных деталей придать классическому наряду особый шарм.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда

Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда / © Getty Images

27 октября король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда провели торжественную церемонию в Королевском дворце в Брюсселе, в ходе которой наградили людей за их достижения в профессиональной деятельности. Одним присвоили дворянские титулы, другим — вручили почетные государственные награды.

Те, кто получил дворянский титул, получали от короля специальную грамоту, официально подтверждающую их новый статус. Каждый такой документ создается индивидуально: над его оформлением работает художник-геральдист, разрабатывающий гербы. В свою очередь, награжденные почетными знаками отличия получили от монарха соответствующие знаки орденов — в зависимости от присвоенной им степени.

Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда / © Getty Images

Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда / © Getty Images

Для мероприятия король выбрал классический костюм, а вот Матиль решила выделиться из толпы благодаря яркому образу. Королева надела розовое платье с юбкой-карандашом, рукавами три четверти, поясом на талии и бантом на груди.

Она дополнила образ бежевой сумкой и туфлями, а также набором любимых золотых украшений, которые часто можно увидеть на ней — часами, браслетом и серьгами.

Это появление на публике состоялось буквально через несколько дней после большого праздника в семье короля и королевы — их старшая дочь, принцесса Елизавета, 25 октября отпраздновала 25-летие. Также у пары есть ещё трое детей: дочь Элеонора и два сына — Габриэль и Эммануэль.

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