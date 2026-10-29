Королева Матильда в розовом платье с бантом появилась на торжественной церемонии в Брюсселе

Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда / © Getty Images

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27 октября король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда провели торжественную церемонию в Королевском дворце в Брюсселе, в ходе которой наградили людей за их достижения в профессиональной деятельности. Одним присвоили дворянские титулы, другим — вручили почетные государственные награды.

Те, кто получил дворянский титул, получали от короля специальную грамоту, официально подтверждающую их новый статус. Каждый такой документ создается индивидуально: над его оформлением работает художник-геральдист, разрабатывающий гербы. В свою очередь, награжденные почетными знаками отличия получили от монарха соответствующие знаки орденов — в зависимости от присвоенной им степени.

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Король Бельгии Филипп и его супруга королева Матильда / © Getty Images

Для мероприятия король выбрал классический костюм, а вот Матиль решила выделиться из толпы благодаря яркому образу. Королева надела розовое платье с юбкой-карандашом, рукавами три четверти, поясом на талии и бантом на груди.

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Она дополнила образ бежевой сумкой и туфлями, а также набором любимых золотых украшений, которые часто можно увидеть на ней — часами, браслетом и серьгами.

Это появление на публике состоялось буквально через несколько дней после большого праздника в семье короля и королевы — их старшая дочь, принцесса Елизавета, 25 октября отпраздновала 25-летие. Также у пары есть ещё трое детей: дочь Элеонора и два сына — Габриэль и Эммануэль.

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