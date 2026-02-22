- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Матильда в стильном костюме и с новой прической появилась на Олимпийских играх
Бельгийская королевская семья посетила Олимпиаду 2026 в Италии.
Королева Матильда, ее муж король Филипп и дочь принцесса Элеонора совершили визит на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине, которые проходят с 6 по 22 февраля 2026 года.
Матильда посетила несколько локаций и продемонстрировала два образа. Она была замечена в красном двубортном шерстяном костюме Dries Van Noten, сочетая его с джемпером от Sezane и черной сумкой кросс-боди Giorgio Armani. Также мы обратили внимание на новую прическу королевы, она подстригла волосы и сделала стильную укладку, которая ей очень к лицу.
Королева Матильда также вместе с мужем королем Филиппом и младшей дочерью принцессой Элеонорой позировали с талисманами Тиной (слева) и Майло во время посещения Олимпийской деревни в Милане-Кортине. В этот раз на Матильде был бежевый свитер с высокой горловиной, короткий жакет в тон и черные брюки-клеш, которые она носила с коричневой обувью и сумкой через плечо.
Король Филипп и принцесса Элеонора были одеты в олимпийские куртки бельгийской сборной.
