Королева Матильда в стильном костюме и с новой прической появилась на Олимпийских играх

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда, ее муж король Филипп и дочь принцесса Элеонора совершили визит на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине, которые проходят с 6 по 22 февраля 2026 года.

Матильда посетила несколько локаций и продемонстрировала два образа. Она была замечена в красном двубортном шерстяном костюме Dries Van Noten, сочетая его с джемпером от Sezane и черной сумкой кросс-боди Giorgio Armani. Также мы обратили внимание на новую прическу королевы, она подстригла волосы и сделала стильную укладку, которая ей очень к лицу.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда также вместе с мужем королем Филиппом и младшей дочерью принцессой Элеонорой позировали с талисманами Тиной (слева) и Майло во время посещения Олимпийской деревни в Милане-Кортине. В этот раз на Матильде был бежевый свитер с высокой горловиной, короткий жакет в тон и черные брюки-клеш, которые она носила с коричневой обувью и сумкой через плечо.

Принцесса Элеонора, король Филипп и королева Матильда / © Associated Press

Король Филипп и принцесса Элеонора были одеты в олимпийские куртки бельгийской сборной.

Королева Матильда, король Филипп и принцесса Элеонора / © Associated Press

Принцесса Элеонора / © Associated Press

