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Королева Матильда в ярко-розовом комбнезоне и лодочках на шпильках приехала на концерт
Королева Бельгии продемонстрировала очередной яркий образ на публике.
Королева Матильда посетила заключительный концерт Международного музыкального конкурса имени королевы Елизаветы в Bozar в Брюсселе.
Ее Величество появилась на мероприятии в эффектном розовом комбинезоне с очень широкими штанинами, который сочетала с туфлями-лодочками в тон и клатчем, который держала под мышкой. В руках у Матильды был букет цветов, она дополнила образ серьгами-висюльками с камнями, браслетом и своей фирменной укладкой, и макияжем.
Ранее на этой неделе Матильда уже посещала концерт победителей Конкурса виолончелей имени королевы Елизаветы 2026. Тогда для своего выхода в свет Ее Величество выбрала золотое платье в бельевом стиле и короткий жакет.