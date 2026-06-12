Королева Матильда в ярко-розовом комбнезоне и лодочках на шпильках приехала на концерт

Королева Матильда / © Getty Images

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Королева Матильда посетила заключительный концерт Международного музыкального конкурса имени королевы Елизаветы в Bozar в Брюсселе.

Ее Величество появилась на мероприятии в эффектном розовом комбинезоне с очень широкими штанинами, который сочетала с туфлями-лодочками в тон и клатчем, который держала под мышкой. В руках у Матильды был букет цветов, она дополнила образ серьгами-висюльками с камнями, браслетом и своей фирменной укладкой, и макияжем.

Королева Матильда / © Getty Images

Ранее на этой неделе Матильда уже посещала концерт победителей Конкурса виолончелей имени королевы Елизаветы 2026. Тогда для своего выхода в свет Ее Величество выбрала золотое платье в бельевом стиле и короткий жакет.

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