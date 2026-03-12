Королева Матильда в ярком кобальтовом образе приехала в бельгийскую коммуну Мелле

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество посетила службу поддержки молодежи De Kering некоммерческой организации Ter Loke во время Недели ухода. Она выбрала для этого выхода яркий лук в кобальтово-синем цвете. На Матильде была блузка с круглым вырезом на горловине и принтом перьев, и такого же оттенка брюки-клеш со стрелками, дополнив их остроносыми туфлями синего цвета на каблуках.

Ее Величество набросила на плечи темно-синее пальто, а в руках держала прозрачный зонт, так как шел дождь. Образ свой Матильда завершила синими серьгами-висюльками, сделала легкий макияж и свою любимую укладку.

Королева Матильда / © Getty Images

А буквально днем ранее королева вместе с мужем королем Филиппом посетила провинцию Антверпен, где они побывали в Научном парке Антверпенского университета в Ниле. В тот день королева выбрала для выхода наряд оливкового цвета.