Королева Матильда в ярком красном платье и золотых украшениях появилась на выпускном дочери
Королева Матильда и король Филипп посетили церемонию вручения дипломов их дочери принцессе Елизавете, которая закончила Гарвардскую школу Кеннеди.
Королева надела красное платье с V-образным вырезом, дополнив наряд золотым браслетом на запястье, часами, серьгами полукольцами, а также в руках держала платок. Выглядела Матильда радостной и улыбчивой.
Ее муж король Филипп надел темно-синий классический костюм, к которому подобрал белую рубашку и белый галстук в цветочный принт.
Также ранее королевский дворец поделился фото и показал, как принцесса Елизавета шла по улицам Кембриджа в мантии вместе со своими одногруппниками, по пути на церемонию вручения дипломов в Гарварде.
Король Филипп и королева Матильда присутствовали на церемонии вместе с примерно 30 000 других гостей.