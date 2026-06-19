Королева Матильда в ярком морковном платье вышла в свет с мужем-королем

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Король Филипп и королева Матильда были запечатлены во время посещения Медиа-сквер, новой штаб-квартиры RTBF в Брюсселе.

Королева облачилась в этот день в яркое платье морковного цвета с поясом и рукавами три четверти, подобрала к нему нюдовые туфли на каблуках и такой же нюдовый клатч держала под мышкой. У нее в ушах были крупные золотые серьги-висюльки, сделала укладку и легкий макияж.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп был одет в черный полосатый костюм, белую рубашку и синий галстук в принт, а обут в черные кожаные туфли.

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Напомним, ранее мы показывали, как королева Матильда посетила заключительный концерт Международного музыкального конкурса имени королевы Елизаветы в Bozar в Брюсселе и выбрала для выхода яркий комбинезон и туфли на каблуках.

Королева Матильда / © Getty Images

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