Королева Матильда в яркой блузке и брюках приехала в больницу

Королева Матильда / © Getty Images

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Ее Величество прибыла с королевским визитом в отделение анатомической патологии больницы Ziekenhuis aan de Stroom в Антверпене.

Королева Матильда выбрала для этого выхода красную блузку ассиметричного кроя в сочетании с широкими брюками со стрелками и в руках держала бежевую сумку на короткой ручке. У королевы были распущены волосы, легкий макияж на лице и в ушах золотые серьги-лепестки довольно крупного размера. Также Матильда надела свое помолвочное кольцо с крупным сапфиром и в руках держала прозрачный зонт-трость.

Королева Матильда / © Getty Images

А недавно королева в красном наряде блистала на церемонии вручения дипломов Гарвардской школы Кеннеди в США, которую закончила ее старшая дочь принцесса Елизавета. Королева Матильда любит носить наряды ярких оттенков и особенно в летний сезон.

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Королева Матильда и король Филипп в США / © Getty Images

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