ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Королева Матильда в яркой блузке и брюках приехала в больницу

Королева Матильда выбрала яркий лук для очередного светского выхода.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество прибыла с королевским визитом в отделение анатомической патологии больницы Ziekenhuis aan de Stroom в Антверпене.

Королева Матильда выбрала для этого выхода красную блузку ассиметричного кроя в сочетании с широкими брюками со стрелками и в руках держала бежевую сумку на короткой ручке. У королевы были распущены волосы, легкий макияж на лице и в ушах золотые серьги-лепестки довольно крупного размера. Также Матильда надела свое помолвочное кольцо с крупным сапфиром и в руках держала прозрачный зонт-трость.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

А недавно королева в красном наряде блистала на церемонии вручения дипломов Гарвардской школы Кеннеди в США, которую закончила ее старшая дочь принцесса Елизавета. Королева Матильда любит носить наряды ярких оттенков и особенно в летний сезон.

Королева Матильда и король Филипп в США / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп в США / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie