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Королева Матильда в яркой блузке и брюках приехала в больницу
Королева Матильда выбрала яркий лук для очередного светского выхода.
Ее Величество прибыла с королевским визитом в отделение анатомической патологии больницы Ziekenhuis aan de Stroom в Антверпене.
Королева Матильда выбрала для этого выхода красную блузку ассиметричного кроя в сочетании с широкими брюками со стрелками и в руках держала бежевую сумку на короткой ручке. У королевы были распущены волосы, легкий макияж на лице и в ушах золотые серьги-лепестки довольно крупного размера. Также Матильда надела свое помолвочное кольцо с крупным сапфиром и в руках держала прозрачный зонт-трость.
А недавно королева в красном наряде блистала на церемонии вручения дипломов Гарвардской школы Кеннеди в США, которую закончила ее старшая дочь принцесса Елизавета. Королева Матильда любит носить наряды ярких оттенков и особенно в летний сезон.