Королева Матильда в золотом платье и в компании дочерей посетила рождественский концерт

Принцесса Элеонора, королева Матильда, король Филипп и принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета вместе со своими родителями, королем Филиппом и королевой Матильдой, а также младшей сестрой, принцессой Элеонорой, посетили ежегодный рождественский концерт.

24-летняя наследница престола выглядела потрясающе в темно-синем миди-платье от Rebecca Vallance с узором в виде звезд на талии и объемными рукавами. Она взяла с собой небольшой клатч и дополнила образ серьгами-висюльками в виде звезд. Волосы девушки были распущены, она сделала выразительный макияж и надела браслет на запястье.

Король и королева Бельгии с дочерьми / © Getty Images

Принцесса Элеонора, была одета в красивое сверкающее платье и держала в руках клатч, а обула туфли-лодочки на каблуках. Королева Матильда выглядела великолепно в золотом платье, расшитом пайетками и с аппликацией на юбке, туфлях-лодочках в тон и с клатчем в руках. Она сделала свою фирменную укладку и надела серьги с бриллиантами. А глава семейства — король Филипп — выглядел элегантно в черном классическом костюме, белой рубашке и с галстуком.

Сыновья королевской четы не присоединились к семье на мероприятии. Вероятно, и Габриэль, и Эммануил усердно учатся: первый — в Королевской военной академии Бельгии, а второй изучает международный менеджмент и маркетинг в Левенском университете в Лимбурге, в Нидерландах.

Напомним, недавно бельгийская королевская семья показала свое рождественское фото, которое было презентовано весьма необычным способом.