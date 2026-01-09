Королева Матильда выбрала нежный образ для первого публичного выхода в новом году

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Их королевских Величества приветствовали среди гостей представителя посольства Японии Шуичи Нисино и его супругу. Королева Матильда прибыла на аудиенцию в нежно-розовой блузке и юбке А-силуэта, сочетая наряд с туфлями-лодочками из замши на каблуках светлого оттенка.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева сделала свою фирменную укладку и макияж, надел серьги-люстры с бриллиантами, а ее муж король Филипп надел темно-серый костюм и белую рубашку в сочетании с галстуком.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Это первое появление королевской четы на публике в новом 2026 году после непродолжительных зимних каникул.