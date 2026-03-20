Королева Мэри была запечатлена с огромным лобстером в руках во время финального мероприятия в Австралии

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Реклама

С момента ее прибытия, когда вместе с королем Фредериком королеву приветствовали огромные толпы в Хобарте, месте, где она родилась и провела раннюю юность, прежде чем уехать учиться, а затем работать в другие города и страны, такие как Соединенные Штаты и Шотландия.

Там Мэри была по-настоящему тепло принята толпой, когда прогуливалась по улице, которая была перекрыта для прибытия королевской четы.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

«Не могло быть и лучше». Так Мэри подытожила свой визит в город, где она родилась, — идеальное завершение ее официальной поездки в Австралию.

Реклама

Люди толпились вокруг нее с обеих сторон, осыпая ее комплиментами, в том числе искренними словами: «Мы любим вас, Мэри», которые она приняла с волнением. Во время этой поездки в Австралию королева стала звездой, а ее муж король Фредерик X постоянно держал ее в центре внимания, понимая, что его жена вызывает гораздо больше восхищения, чем он сам.

Но самые забавные моменты пары, особенно моменты с участием Мэри, были запечатлены в Таруме, одном из приморских районов Хобарта. Они планировали исследовать биоразнообразие гавани, поэтому сели на небольшую лодку, чтобы отправиться в море и поближе познакомиться с некоторыми видами, обитающими в местных водах.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

В сопровождении специалиста по океану им также удалось подержать в руках некоторых животных. Фотографам удалось запечатлеть королеву с лобстером в руках.

«Новый опыт „, — так описала его королева Мэри. „И, безусловно, его будет трудно забыть, не только из-за самого опыта, но и из-за обстановки, которая пробудила у нее множество приятных воспоминаний в этой поездке.