Королева Мэри и ее муж Фредерик X занялись любимым делом короля Чарльза III

Датская королевская чета прибыла в рамках своего летнего тура в Ассенс.
В этот день королева Мэри была одета в блейзер Ralph Lauren с широким поясом Etro, подчеркивающим талию, которое дополнила льняным платьем-миди от Zimmerman и нежно-розовыми кожаными туфлями-лодочками Gianvito Rossi, в руках она несла сумку от Max Mara.
Королева собрала волосы в низкую прическу, сделала выразительный макияж, дополнила аутфит золотым колье Dulong Fine Jewelry, подвеской Petite Letter из 18-каратного золота с инициалом ее мужа "F" от Halberstadt, ожерельем с буквой "М" Dulong Fine Jewelry и двумя браслетами на запястье от этого же бренда.
Вместе с мужем королем Фредериком X они прибыли в Лундагерский лес, чтобы посадить дерево вместе с группой детей из детских садов города в Ассенсе, Дания. Пока Фдерерик высаживал дерево, его супруга стояла рядом и помогала ему, а после взяла в руки лейку и стала поливать саженец. Высадкой деревьев, напомним, любит заниматься и британский король Чарльз III.
В прошлый свой выход королева носила черное платье с вышивкой, когда их с мужем запечатлели на королевской яхте Даннеброг, на которой они и путешествуют по стране.
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