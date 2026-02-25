ТСН в социальных сетях

Королева Мэри и король Фредерик X посетили церковную службу, которую проводили для поддержки Украины

24 февраля в Гольменской церкви в Копенгагене состоялась служба к годовщине вторжения России в Украину.

Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Богослужение посетили король Фредерик X и его супруга королева Мэри. Во время службы прозвучали чтения отца Сергея Бережного из Украинской православной церкви, а молитвы возглавил отец Василий Тихович из Украинской греко-католической церкви.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, что стало началом крупнейшей и самой кровавой войны в Европе со времен Второй мировой войны. По этому случаю президиум датского парламента выступил с инициативой провести службу, чтобы продемонстрировать поддержку Дании Украине и украинскому народу.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Их Величества оделись в лаконичные сдержанные наряды для появления на мероприятии, но если король Дании выбрал классический костюм и рубашку, то королева Мэри решила появиться на службе в брюках, элегантной блузке розового оттенка и черном приталенном пальто.

Свой образ королева Мэри дополнила широкополой шляпой, туфлями на каблуках и клатчем сдержанного дизайна от бренда Quidam Bags.

Королева Мэри и король Фредерик / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик / © Getty Images

Напомним, что также свою поддержку Украине выразил принц Гарри, который записал для украинцев видео.

