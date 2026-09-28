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Королева Мэри и король Фредерик X появились на открытии портрета монарха в замке Фредериксборг
Королевская чета Дании приняла участие в мероприятиях, посвященных 150-летию Фонда Карлсберга, и в открытии портрета короля Фредерика X.
Королевскую чету приняли министр образования, исследований и цифровизации Кристина Эгелунд, президент Фонда Carlsberg Майкен Шульц и директор дворца Фредериксборг Улла Тофте.
Его Величество король Фредерик X лично открыл портрет в Зале Почета замка Фредериксборг, после чего Ее Величество королева Мэри, художник-портретист Катрин Рабен Давидсен, представитель Фонда Карлсберга Майкен Шульц и директор Фредериксборга Улла Тофте собрались вокруг произведения искусства для совместного фото.
Фредерик неоднократно посещал мастерскую художницы, а также позировал для Катрин Рабен Давидсен в рамках этого процесса.
Портрет висит рядом с портретами других регентов королевской семьи Глюксбургов, начиная с Кристиана IX и до наших дней, и таким образом является частью многовековой традиции официальных портретов регентов.
На этом торжественном мероприятии королева Мэри появилась в платье Toni Maticevski без рукавов и с золотым декором, дополнив его золотистыми туфлями-слингбэками Gianvito Rossi, красивой укладкой, серьгами-висюльками Ole Lynggaard из желтого золота с бриллиантами, несколькими браслетами и выразительным макияжем на лице. А король Фредерик X надел темно-синий классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.