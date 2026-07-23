Королева Мэри и король Фредерик X проводят отпуск с друзьями в роскошном месте

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

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В начале июля король Фредерик X и королева Мэри обосновались в замке Граастен, чтобы начать свой летний отпуск. К ним присоединились их дети принцы Кристиан, Винсент и принцесса Жозефина.

В течение двух недель семья чередовала неформальные встречи с развлекательными мероприятиями, такими как теннисные матчи и отдых на природе, прежде чем отправиться в место, которое до сих пор оставалось строго засекреченным. Об этой частной поездке стало известно совсем недавно.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Как пишет издание vanitatis король и королева отправились в Грецию, чтобы продолжить свой летний отпуск. Семья была замечена у острова Корфу, наслаждаясь несколькими днями отдыха на борту эксклюзивной яхты в компании небольшой группы друзей.

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Остров Корфу — один из самых желанных уголков Средиземноморья, который на протяжении многих лет выбирали для отдыха члены различных королевских семей и очень богатые люди.

Не случайно Фредерик и Мэри отправились в Грецию. Датские монархи выбрали ту же страну, где король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима обычно проводят большую часть лета. С 2012 года нидерландская монаршая семья владеют эксклюзивной виллой в Доруфи, недалеко от Краниди, на полуострове Пелопоннес.

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