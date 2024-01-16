Королева Мэри носит чокер, как у принцессы Дианы и королевы Камиллы

Несколько дней назад Мэри стала новой королевой-консортом Дании.
Теперь мы будем чаще видеть королеву Мэри в драгоценностях короны. А пока хотим показать вам один ее образ, который очень нам напомнил украшения, которые носила принцесса Диана и сейчас иногда носит королева Камилла.
Это жемчужный чокер из пяти нитей с голубым топазом в окружении сапфиров. Мэри носила украшение давно, еще когда только вышла замуж за кронпринца Фредерика (ныне короля Фредерика X).
У королевы Камиллы есть похожий любимый чокер с большим розовым топазом посередине, усыпанным бриллиантами тоже из пяти нитей жемчуга.
А принцесса Уэльская Диана носила похожий чокер, но только с сапфиром, которые очень любила. Именно с этим синим камнем она выбрала и свое помолвочное кольцо, которое сейчас с гордостью носит жена ее старшего, сына принца Уильяма, – Кэтрин, принцесса Уэльская.
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