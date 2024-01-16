Королева Мэри носит чокер, как у принцессы Дианы и королевы Камиллы

Теперь мы будем чаще видеть королеву Мэри в драгоценностях короны. А пока хотим показать вам один ее образ, который очень нам напомнил украшения, которые носила принцесса Диана и сейчас иногда носит королева Камилла.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Это жемчужный чокер из пяти нитей с голубым топазом в окружении сапфиров. Мэри носила украшение давно, еще когда только вышла замуж за кронпринца Фредерика (ныне короля Фредерика X).

Свадьба Мэри и Фредерика / Фото: Getty Images

У королевы Камиллы есть похожий любимый чокер с большим розовым топазом посередине, усыпанным бриллиантами тоже из пяти нитей жемчуга.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А принцесса Уэльская Диана носила похожий чокер, но только с сапфиром, которые очень любила. Именно с этим синим камнем она выбрала и свое помолвочное кольцо, которое сейчас с гордостью носит жена ее старшего, сына принца Уильяма, – Кэтрин, принцесса Уэльская.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Читайте также: