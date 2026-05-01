- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Мэри очаровала образом в весеннем платье с вырезом на банкете в Швеции
Королевская чета Дании — королева Мэри и король Фредерик X — посетили празднование дня рождения короля Швеции Карла XVI Густава.
Для праздничного мероприятия Ее Величество королева Мэри выбрала платье, сшитое на заказ от Soerenleschmidt x Birgithallstein с воротником-стойкой и овальным вырезом на декольте. Наряд королева дополнила клатчем Bottega Veneta из розового шелка, тиарой королевы Луизы с цветочным орнаментом, серьгами-висюльками и брошью из датского антикварного бриллиантового гарнитура. Волосы королева Мэри собрала в высокую прическу, а ее маникюр был выполнен в светлом оттенке.
Король Фредерик X надел, как и остальные мужчины — члены разных королевских домов — военную форму и многочисленные медали и ордена.
Ранее, напомним, мы показывали, какой образ для торжественного банкета выбрала королева Матильда из Бельгии и ее супруг король Филипп.