ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

Королева Мэри появилась на очередном новогоднем банкете в роскошном золотом платье

Король Фредерик X и королева Мэри организовали уже третий новогодний банкет во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерик X и королева Мэри

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Их Величества проехались в золотой карете в сопровождении конного эскадрона лейб-гвардии от дворца Амалиенборг к новогоднему приему во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

«Когда в Королевском доме устраивают новогодние вечеринки, они длятся три дня. Сегодня настало время для грандиозной новогодней вечеринки года, где Их Величества Король и Королева поздравили с Новым годом офицеров Вооруженных сил и Агентства по чрезвычайным ситуациям, представителей государственного сектора Дании, избранные группы с дворянскими и почетными титулами, а также приглашенных представителей организаций, ассоциаций и фондов», — говорится в сообщении королевской семьи в Instagram.

(листайте фото вправо)

Королева Мэри появилась на приеме в макси-платье с золотой аппликацией, волосы собрала в низкий пучок, надела серьги-висюльки с бриллиантами, у нее на запястье был широкий золотой браслет и кольцо с бриллиантом на пальце.

Во время двух предыдущих новогодних приемов королева Мэри блистала также в вечерних образах. Мы видели ее в бархатном синем костюме от Jesper Høvring и в кружевном топе от Lasse Spangenberg и платье с пышным подолом от Jesper Høvring.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie