Королева Мэри появилась на очередном новогоднем банкете в роскошном золотом платье

Король Фредерик X и королева Мэри

Их Величества проехались в золотой карете в сопровождении конного эскадрона лейб-гвардии от дворца Амалиенборг к новогоднему приему во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

«Когда в Королевском доме устраивают новогодние вечеринки, они длятся три дня. Сегодня настало время для грандиозной новогодней вечеринки года, где Их Величества Король и Королева поздравили с Новым годом офицеров Вооруженных сил и Агентства по чрезвычайным ситуациям, представителей государственного сектора Дании, избранные группы с дворянскими и почетными титулами, а также приглашенных представителей организаций, ассоциаций и фондов», — говорится в сообщении королевской семьи в Instagram.

Королева Мэри появилась на приеме в макси-платье с золотой аппликацией, волосы собрала в низкий пучок, надела серьги-висюльки с бриллиантами, у нее на запястье был широкий золотой браслет и кольцо с бриллиантом на пальце.

Во время двух предыдущих новогодних приемов королева Мэри блистала также в вечерних образах. Мы видели ее в бархатном синем костюме от Jesper Høvring и в кружевном топе от Lasse Spangenberg и платье с пышным подолом от Jesper Høvring.