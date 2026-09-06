Королева Мэри появилась на публике с уникальной брошью XIX века

Королева Мэри / © Getty Images

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День флага в Дании посвящён чествованию датских военнослужащих и других представителей страны, выполнявших служебные задачи за рубежом. В этот день также вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей.

Король Дании Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Во время церемонии король Фредерик X и королева Мэри возложили венок к мемориалу, чтобы почтить память погибших. К мероприятию присоединились представители правительства и парламента Дании, Вооружённых сил, Датской домашней гвардии, полиции, агентства по чрезвычайным ситуациям, а также военнослужащие и ветераны.

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Как обычно, помимо торжеств, особое внимание привлекло появление королевы Мэри и её наряд. Для официального мероприятия Её Величество выбрала элегантное синее платье с запахом от датского дизайнера Søren Le Schmidt.

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Королева Мэри / © Getty Images

Образ монарха отличался сдержанностью и соответствовал торжественному характеру церемонии. Но внимание привлекало не только платье, но и такие аксессуары, как шляпка, туфли-лодочки, лаконичный синий клатч и изысканная брошь «Сапфир Потопа», входящая в ювелирную коллекцию Датского королевского имущественного фонда.

Брошь украшена крупным восьмигранным сапфиром огранки «изумруд», окруженным гирляндой из мелких бриллиантов. Внешний круг украшают ещё 22 крупных бриллианта. Она была создана около 1840 года и первоначально принадлежала королеве Марии Софии Фредерике, супруге короля Фредерика VI. После её смерти украшение перешло по наследству к дочери — герцогине Вильгельмине Глюксбургской.

В 1872 году герцогиня передала брошь в коллекцию «The collection in consequence of the Flood», созданную после масштабного наводнения, нанесшего значительный ущерб некоторым районам островов Лолланд и Фальстер. Коллекция была основана на частные средства, чтобы помочь людям, лишившимся жилья и имущества в результате стихийного бедствия.

Впоследствии брошь выкупила королева Луиза, супруга короля Кристиана IX. Позже она завещала украшение своей невестке — кронпринцессе Ловизе, супруге будущего короля Фредерика VIII. Кронпринцесса Ловиза, в свою очередь, передала брошь своей невестке — кронпринцессе Александрине. Впоследствии она или её невестка, будущая королева Ингрид, передала драгоценность в Датский королевский имущественный фонд.

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