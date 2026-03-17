- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Мэри продемонстрировала свои спортивные навыки на стадионе в Мельбурне
Королева Дании Мэри продемонстрировала, что находится в отличной спортивной форме.
Ее Величество совершила визит на стадион Melbourne Cricket Ground для встречи с игроками футбольного клуба Hawthorn и детьми из лиги Hawthorn Auskick в рамках своего государственного визита в Австралию.
Королева Мэри предложили сыграть в мяч, и она с радостью согласилась. Одета в белый жакет и широкие тонкие джинсы, а обута была в кроссовки от Nike. Для того, чтобы продемонстрировать удар, Ее Величеству пришлось снять солнцезащитные очки и хорошенько замахнуться.
Ранее мы показывали, в каком образе королева Мэри посетила с мужем королем Фредериком X Софийский дворец в Прахранской аркаде. Поездка датской королевской четы длится уже несколько дней.