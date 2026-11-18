Принц Винсент, принцесса Жозефина, кронпринц Кристиан и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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Вместе с кронпринцем Кристианом, принцем Винсентом и принцессой Жозефиной королева Мэри посетила футбольный матч Лиги наций УЕФА между сборными Дании и Норвегии на стадион «Паркен» в Копенгагене.

Скандинавское дерби завершилось победой сборной Норвегии со счетом 3:2.

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Все четверо поделились этим моментом в социальных сетях королевского дома, опубликовав селфи с трибун.

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«Вперед, Дания!» — написали они под фотографией, на которой они были одеты в повседневную одежду. Самый младший член семьи также дополнил свой образ шарфом датской национальной сборной, явно демонстрируя свою страсть к футболу.

Принц Винсент, принцесса Жозефина, кронпринц Кристиан и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Отсутствовал на стадионе король Фредерик X (муж Мэри) и принцесса Изабелла (старшая дочь королевской четы).

Королева Мэри и кронпринц Кристиан / © Getty Images

Монарх не смог присутствовать, поскольку этот день был связан со здоровьем его матери – королевы Маргрете II. Он отменил свое участие в заседании Государственного совета, запланированном в Кристиансборгском дворце, после того, как его мама перенесла инфекцию горла, из-за которой ей пришлось вернуться в свою резиденцию во Фреденсборгском дворце.

Ранее дворец заявил, что ее здоровье в порядке, тем временем датская пресса случайно сообщила о кончине Маргрете II.

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Напомним, ранее мы показывали, как футбольный матч посетили король Испании Филипп VI и его младшая дочь – инфанта София.

Король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

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