Королева Мэри сочетала стильный деловой образ с очками от Gucci, посетив рабочую встречу

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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Ее Величество посетила больницу Марии Елизаветы, а также поделилась фото с визита в Instagram.

«„Больница Марии Елизаветы — Королевство для детей, подростков и беременных женщин“ обретает форму. Ее Величество Королева недавно посетила больницу, чтобы осмотреть будущую детскую и подростковую больницу, открытие которой ожидается в 2027 году.

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Больница, названная в честь Королевы, станет первой в своем роде в мире. Благодаря сотрудничеству с муниципалитетами, врачами общей практики, больницами, исследователями и другими партнерами в Дании и за рубежом, больница будет способствовать распространению новых знаний о наилучшем лечении детей, подростков и беременных женщин.

Благодаря безопасной и домашней атмосфере больница Марии Елизаветы будет не только принимать пациентов, но и заботиться о жизни и потребностях пациентов и их родственников», — говорится в сообщении.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева запечатлена на фото в белой рубашке и юбке-миди из льна с цветочным принтом от Zimmermann, а обута была в босоножки на каблуке из лакированной кожи табачного цвета от Aeyde. На лице у королевы были очки Gucci.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Напомним, на днях королева Мэри нарушила молчание и выразила поддержку новому королю и королеве Норвегии.

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Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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