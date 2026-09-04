- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Мэри сочетала стильный деловой образ с очками от Gucci, посетив рабочую встречу
Датская королева Мэри много времени уделяет своей социальной и благотворительной работе.
Ее Величество посетила больницу Марии Елизаветы, а также поделилась фото с визита в Instagram.
«„Больница Марии Елизаветы — Королевство для детей, подростков и беременных женщин“ обретает форму. Ее Величество Королева недавно посетила больницу, чтобы осмотреть будущую детскую и подростковую больницу, открытие которой ожидается в 2027 году.
(листайте фото вправо)
Больница, названная в честь Королевы, станет первой в своем роде в мире. Благодаря сотрудничеству с муниципалитетами, врачами общей практики, больницами, исследователями и другими партнерами в Дании и за рубежом, больница будет способствовать распространению новых знаний о наилучшем лечении детей, подростков и беременных женщин.
Благодаря безопасной и домашней атмосфере больница Марии Елизаветы будет не только принимать пациентов, но и заботиться о жизни и потребностях пациентов и их родственников», — говорится в сообщении.
Королева запечатлена на фото в белой рубашке и юбке-миди из льна с цветочным принтом от Zimmermann, а обута была в босоножки на каблуке из лакированной кожи табачного цвета от Aeyde. На лице у королевы были очки Gucci.
Напомним, на днях королева Мэри нарушила молчание и выразила поддержку новому королю и королеве Норвегии.