- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Мэри в белом, а Урсула фон дер Ляйен — горчичном: дамы встретились в музее
Король Фредерик X и королева Мэри посетили художественный музей Арос в Орхусе.
Монаршей чете составили компанию председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Госпожа Урсула облачилась в горчичный удлиненный жакет, молочно-белую блузку и черные брюки с черным ремнем и голубой строчкой на них. Волосы Урсулы были уложены в лаконичную прическу, на лице был аккуратный макияж, а в ушах серьги-гвоздики с сапфирами.
Королева Мэри надела белый жилет с тонким поясом, подчеркивающим талию, широкие брюки и нежно-розовый жакет. Обута Ее Величество была в светлые туфли-лодочки из замши, ее волосы были уложены и распущены, а на лице был выразительный макияж и серьги-висюльки в ушах с камнями. У нее был красный маникюр и несколько колец с камнями на пальцах.
Король Фредерик X надел темно-синий костюм в крупную клетку, голубую рубашку и сочетал это с бронзовым галстуком. Обут монарх был в черные кожаные туфли.
Ранее, напомним, королеву Мэри сфотографировали за рулем автомобиля.