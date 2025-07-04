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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Мэри в белом, а Урсула фон дер Ляйен — горчичном: дамы встретились в музее

Король Фредерик X и королева Мэри посетили художественный музей Арос в Орхусе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Урсула фон дер Ляйен и королева Мэри

Урсула фон дер Ляйен и королева Мэри / © Getty Images

Монаршей чете составили компанию председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Госпожа Урсула облачилась в горчичный удлиненный жакет, молочно-белую блузку и черные брюки с черным ремнем и голубой строчкой на них. Волосы Урсулы были уложены в лаконичную прическу, на лице был аккуратный макияж, а в ушах серьги-гвоздики с сапфирами.

Урсула фон дер Ляйен, Метте Фредериксен и королева Мэри / © Getty Images

Урсула фон дер Ляйен, Метте Фредериксен и королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри надела белый жилет с тонким поясом, подчеркивающим талию, широкие брюки и нежно-розовый жакет. Обута Ее Величество была в светлые туфли-лодочки из замши, ее волосы были уложены и распущены, а на лице был выразительный макияж и серьги-висюльки в ушах с камнями. У нее был красный маникюр и несколько колец с камнями на пальцах.

Король Фредерик X надел темно-синий костюм в крупную клетку, голубую рубашку и сочетал это с бронзовым галстуком. Обут монарх был в черные кожаные туфли.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Ранее, напомним, королеву Мэри сфотографировали за рулем автомобиля.

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