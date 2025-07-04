Урсула фон дер Ляйен и королева Мэри / © Getty Images

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Монаршей чете составили компанию председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Госпожа Урсула облачилась в горчичный удлиненный жакет, молочно-белую блузку и черные брюки с черным ремнем и голубой строчкой на них. Волосы Урсулы были уложены в лаконичную прическу, на лице был аккуратный макияж, а в ушах серьги-гвоздики с сапфирами.

Урсула фон дер Ляйен, Метте Фредериксен и королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри надела белый жилет с тонким поясом, подчеркивающим талию, широкие брюки и нежно-розовый жакет. Обута Ее Величество была в светлые туфли-лодочки из замши, ее волосы были уложены и распущены, а на лице был выразительный макияж и серьги-висюльки в ушах с камнями. У нее был красный маникюр и несколько колец с камнями на пальцах.

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Король Фредерик X надел темно-синий костюм в крупную клетку, голубую рубашку и сочетал это с бронзовым галстуком. Обут монарх был в черные кожаные туфли.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Ранее, напомним, королеву Мэри сфотографировали за рулем автомобиля.