Королева Мэри в белой рубашке и бежевой юбке болела с трибун на конных соревнованиях

Королева Мэри / © Getty Images

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Датская королева появилась на финале индивидуальных соревнованиях и была запечатлена, аплодируя стоя участникам этого спортивного конного мероприятия.

Одета Мэри была в белую рубашку, бежевую юбку с кожаным поясом на талии и в солнцезащитных очках. Она надела серьги-кольца с бриллиантами и золотую подвеску на шею. Волосы собрала в низкий хвост, сделала макияж и светлый маникюр, а образ дополнила несколькими золотыми браслетами и кольцами на пальцах.

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Королева Мэри / © Getty Images

Ранее, королева Мэри появилась на этом мероприятии в красивом коричневом гороховом платье от Diane von Furstenberg, которое дополнила туфлями на каблуках и поясом с камнями от Dolce & Gabbana.

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Королева Мэри / © Getty Images

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