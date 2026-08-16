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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Мэри в белой рубашке и бежевой юбке болела с трибун на конных соревнованиях

Королева Мэри все еще находится на Чемпионате мира по конному спорту в Ахене, что в Германии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Датская королева появилась на финале индивидуальных соревнованиях и была запечатлена, аплодируя стоя участникам этого спортивного конного мероприятия.

Одета Мэри была в белую рубашку, бежевую юбку с кожаным поясом на талии и в солнцезащитных очках. Она надела серьги-кольца с бриллиантами и золотую подвеску на шею. Волосы собрала в низкий хвост, сделала макияж и светлый маникюр, а образ дополнила несколькими золотыми браслетами и кольцами на пальцах.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Ранее, королева Мэри появилась на этом мероприятии в красивом коричневом гороховом платье от Diane von Furstenberg, которое дополнила туфлями на каблуках и поясом с камнями от Dolce & Gabbana.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

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