Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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В повестку дня официального визита Ее Величества входят вопросы инвестиций, торговли, здравоохранения, поддержки усилий по восстановлению после землетрясения и проектов в области устойчивого развития. Колумбия является третьей по величине экономикой в ​​Южной Америке и вместе с Данией в этом году занимает место в Совете Безопасности ООН.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри прошлась по площади с мэром Карлосом Фернандо Галаном, и они обсудили, среди прочего, сотрудничество Копенгагена и Боготы в области велоспорта и устойчивой мобильности. Ее Величество также присутствовала на обеде в мэрии Боготы.

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Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Визит также был посвящен здоровью и природе. В местной больнице королева встретилась с представителями датских медицинских компаний и узнала о проблемах, стоящих перед колумбийской системой здравоохранения. В ботаническом саду разговор был посвящен вопросам сохранения и финансирования лесов.

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Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Для первого дня королева Мэри выбрала топ из крепа с кристальным воротником от Red Valentino и твидовую юбку длины чуть ниже колен от Dolce & Gabbana в принт «гусиная лапка».

Образ Мэри дополняла структурированная миниатюрная кожаная сумка-трапеция черного цвета с короткой верхней ручкой и классические черные кожаные туфли-лодочки с острым носом на каблуках. Каштановые волосы средней длины распущены и уложены мягкими волнами на прямой пробор, на безымянном пальце левой руки — кольцо с бриллиантами.

Королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Недавно, напомним, мы показывали, как королева Мэри в стильном жакете от Zara и винных штанах посетила саммит в Копенгагене.

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