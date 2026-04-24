Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Королева Мэри в стильном полосатом костюме и с яркой сумкой посетила деловую встречу

Датская королева Мэри вернулась к работе после смерти своего отца — профессора Джона Далглиша Дональдсона.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество прибыла на заседание Консультативного комитета Центра королевы Марии в концертном зале DR в Копенгагене.

Это первое официальное мероприятие королевы после смерти ее отца.

На мероприятие Мэри прибыла в темно-синем полосатом брючном костюме Dorothee Schumacher и блузке в тон от этого же бренда. Обула Мэри была в гранатовые туфли-лодочки из лаковой кожи Jimmy Choo, в руках держала сумку от Bottega Veneta бирюзового цвета, дополнив образ серьгами Pomellato из голубого кальцидона, несколькими золотыми браслетами и часами Francaise от Сartier из желтого золота.

В прошлый раз мы видели королеву Мэри на мероприятиях, посвященных конфирмации ее младших детей — принца Винсента и принцессы Жозефины.

Датская королевская семья после конфирмации принца Винсента и принцессы Жозефины / © Датская королевская семья/Instagram

