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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Мэри в джинсах и стильном блейзере появилась на мероприятии в Копенгагене

Королева Дании Мэри впервые после летнего отпуска появилась на публичном мероприятии в Копенгагене.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество посетила с визитом фонд The ​​Deaconess Foundation - Momentet в Гентофте.

Королева приехала на встречу в клетчатой белой рубашке, удлиненном жакете и синих джинсах-клеш, дополнив свой стильный лук в стиле casual леопардовыми балетками, золотыми серьгами в ушах и золотой подвеской на шее.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Мэри сфотографировали, когда она выходила из автомобиля и направлялась на мероприятие. Она улыбалась и выглядела очень приветливой.

Ранее мы показывали, какой элегантный образ выбрала королева Мэри для визита в немецкий город Ахен, где посетила конные соревнования не прошлой неделе.

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