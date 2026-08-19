Королева Мэри в джинсах и стильном блейзере появилась на мероприятии в Копенгагене

Королева Мэри / © Getty Images

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Ее Величество посетила с визитом фонд The ​​Deaconess Foundation - Momentet в Гентофте.

Королева приехала на встречу в клетчатой белой рубашке, удлиненном жакете и синих джинсах-клеш, дополнив свой стильный лук в стиле casual леопардовыми балетками, золотыми серьгами в ушах и золотой подвеской на шее.

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Королева Мэри / © Getty Images

Мэри сфотографировали, когда она выходила из автомобиля и направлялась на мероприятие. Она улыбалась и выглядела очень приветливой.

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Ранее мы показывали, какой элегантный образ выбрала королева Мэри для визита в немецкий город Ахен, где посетила конные соревнования не прошлой неделе.

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