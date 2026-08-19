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Королева Мэри в джинсах и стильном блейзере появилась на мероприятии в Копенгагене
Королева Дании Мэри впервые после летнего отпуска появилась на публичном мероприятии в Копенгагене.
Ее Величество посетила с визитом фонд The Deaconess Foundation - Momentet в Гентофте.
Королева приехала на встречу в клетчатой белой рубашке, удлиненном жакете и синих джинсах-клеш, дополнив свой стильный лук в стиле casual леопардовыми балетками, золотыми серьгами в ушах и золотой подвеской на шее.
Мэри сфотографировали, когда она выходила из автомобиля и направлялась на мероприятие. Она улыбалась и выглядела очень приветливой.
Ранее мы показывали, какой элегантный образ выбрала королева Мэри для визита в немецкий город Ахен, где посетила конные соревнования не прошлой неделе.