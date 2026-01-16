- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Мэри в эффектном платье с вырезом на груди приехала в театр со своей свекровью
Королева Мэри и ее свекровь королева Маргрете II посетили открытие нового театра «Хофтеатр» в Копенгагене.
Две датские королевы присутствовали вчера на церемонии открытия нового театра «Хофтеатр» во дворце Кристиансборг.
Супруга короля Фредерика X — Мэри — появилась на мероприятии в платье-миди от Saloni Official с небольшим овальным вырезом на декольте и брошью с жемчужиной на воротнике. К красивому наряду королева подобрала туфли Gianvito Rossi из темно-синего шелка на каблуках, синий крокодиловый клатч Konvo и серьги-висюльки, которые отлично гармонировали с брошью. Мэри сделала укладку волнами, легкий макияж глаз и подчеркнула губы помадой.
Ее свекровь королева Маргрете II — мать короля Фредерика X — надела фиолетовое платье длины чуть ниже колен и серые туфли с пряжками, а к ним подобрала платок и сумку в тон. Королева дополнила лук брошью, серьгами-клипсами, нескорлькими кольцами и ярким макияжем губ и красным маникюром, а также надела золотые часы.
