Королева Мэри в эффектном платье с вырезом на груди приехала в театр со своей свекровью

Королева Мэри и ее свекровь королева Маргрете II посетили открытие нового театра «Хофтеатр» в Копенгагене.

Королева Мэри и королева Маргрете II

Королева Мэри и королева Маргрете II / © Getty Images

Две датские королевы присутствовали вчера на церемонии открытия нового театра «Хофтеатр» во дворце Кристиансборг.

Супруга короля Фредерика X — Мэри — появилась на мероприятии в платье-миди от Saloni Official с небольшим овальным вырезом на декольте и брошью с жемчужиной на воротнике. К красивому наряду королева подобрала туфли Gianvito Rossi из темно-синего шелка на каблуках, синий крокодиловый клатч Konvo и серьги-висюльки, которые отлично гармонировали с брошью. Мэри сделала укладку волнами, легкий макияж глаз и подчеркнула губы помадой.

Королева Мэри и королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Мэри и королева Маргрете II / © Getty Images

Ее свекровь королева Маргрете II — мать короля Фредерика X — надела фиолетовое платье длины чуть ниже колен и серые туфли с пряжками, а к ним подобрала платок и сумку в тон. Королева дополнила лук брошью, серьгами-клипсами, нескорлькими кольцами и ярким макияжем губ и красным маникюром, а также надела золотые часы.

Напомним, недавно мы показывали роскошный образ королевы Мэри с новогоднего банкета во дворце.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

