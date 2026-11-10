ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Королева Мэри в элегантном изумрудном костюме выступила на конференции

Королева Мэри приехала с визитом в Турцию на конференцию COP31, где собрались для обсуждения и согласования глобальных мер, направленных на смягчение последствий изменения климата.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Дании начала свой визит в Турцию с дня, посвященного осмотру некоторых исторических мест Анталии. В понедельник Мэри посетила древний город Перге, важный греко-римский археологический памятник, где проявила особый интерес к монументальным руинам и подошла к ним, чтобы внимательно их изучить. Этот визит является частью ее программы пребывания в стране перед участием в COP31, международной конференции по изменению климата, которая проходит с 8 по 10 ноября.

Мэри воспользовалась экскурсией, чтобы узнать о состоянии сохранности этого археологического памятника, который включает в себя театр под открытым небом и другие постройки греко-римского периода.

(листайте фото вправо)

Позже Ее Величество появилась на самой конференции. Одета в этот день королева Мэри была в изумрудный шерстяной брючный костюм от бренда Massimo Dutti.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Образ дополнен классической белой шелковой блузой с V-образным вырезом, тонким ремнем с золотой пряжкой и изящным золотым кулоном на шее. Волосы королева уложила мягкими локонами, сделала макияж в натуральных оттенках и была в очках с коричневой оправой. Выглядела по деловом и очень эффектно.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie