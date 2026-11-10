Королева Мэри в элегантном изумрудном костюме выступила на конференции

Королева Мэри / © Getty Images

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Королева Дании начала свой визит в Турцию с дня, посвященного осмотру некоторых исторических мест Анталии. В понедельник Мэри посетила древний город Перге, важный греко-римский археологический памятник, где проявила особый интерес к монументальным руинам и подошла к ним, чтобы внимательно их изучить. Этот визит является частью ее программы пребывания в стране перед участием в COP31, международной конференции по изменению климата, которая проходит с 8 по 10 ноября.

Мэри воспользовалась экскурсией, чтобы узнать о состоянии сохранности этого археологического памятника, который включает в себя театр под открытым небом и другие постройки греко-римского периода.

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Позже Ее Величество появилась на самой конференции. Одета в этот день королева Мэри была в изумрудный шерстяной брючный костюм от бренда Massimo Dutti.

Королева Мэри / © Getty Images

Образ дополнен классической белой шелковой блузой с V-образным вырезом, тонким ремнем с золотой пряжкой и изящным золотым кулоном на шее. Волосы королева уложила мягкими локонами, сделала макияж в натуральных оттенках и была в очках с коричневой оправой. Выглядела по деловом и очень эффектно.

Королева Мэри / © Getty Images

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