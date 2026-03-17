Общество
113
1 мин

Королева Мэри в элегантном красном платье и нюдовых туфлях появилась на встрече в Мельбурне

Король и королева Дании отправились в шестидневную поездку по Австралии — родине Мэри Датской.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Вчера Их Величества король Фредерик X и королева Мэри посетили Софийский дворец в Прахранской аркаде, где королева представила доклад об устойчивой реконструкции круглой пристройки дворца Фреденсборг в Мельбурне.

Королева Мэри надела красное лаконичное платье длины миди с небольшим вырезом на груди и объемными длинными рукавами. Образ она дополнила нюдовыми туфлями-лодочками из кожи рептилии и такой же нюдовой сумкой на короткой ручке. Королева также распустила волосы, сделала выразительный макияж и надела золотые серьги с жемчужинами, золотую брошку с жемчужинами, а на запястье у нее был широкие золотой браслет.

Король Фредерик X в этот день был в темном костюме, голубой рубашке и дополнил свой образ синим галстуком.

Ранее, напомним, мы показывали, как королева Мэри сменила три образа во время этой поездки в Австралию.

